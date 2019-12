Policyjna grupa „SPEED” cały czas aktywna na bydgoskich drogach Data publikacji 11.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z bydgoskiej grupy „SPEED” cały czas są aktywni na terenie miasta i powiatu bydgoskiego. Ich skuteczność pokazują nagrania z wideorejestratora. W jednym dniu i to zaledwie w kilka godzin, mundurowi namierzyli czterech kierowców, którzy w terenie zabudowanym dwukrotnie przekroczyli dopuszczalną prędkość. Funkcjonariusze zatrzymali im prawa jazdy.

Przypomnijmy, że w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy od 19 lipca został powołany zespół "SPEED". Jej skład stanowią przede wszystkim policjanci ruchu drogowego. Funkcjonariusze do służby wyjeżdżają nieoznakowanymi pojazdami marki BMW z wideorejestratorami, ale także oznakowanymi radiowozami z laserowymi miernikami prędkości.

Prędkość jest jednym z kluczowych czynników wpływających na ryzyko zaistnienia wypadków drogowych, a także skalę ich skutków. Nadmierna lub niedostosowana do warunków ruchu niesie za sobą zagrożenie nie tylko braku opanowania pojazdu, a w konsekwencji doprowadzenia do wypadku, lecz w istotny sposób wpływa na rozmiar obrażeń uczestniczących w nim osób.

W miniony poniedziałek (9.12.2019) policjanci z grupy SPEED w godzinach popołudniowych i wieczornych czuwali nad bezpieczeństwem na drodze w mieście i powiecie. Podczas służby namierzyli czterech kierowców, którzy przekroczyli dwukrotnie prędkość w terenie zabudowanym. Wszyscy zostali namierzeni na ul. Jana Pawła II w Bydgoszczy.

Pierwsze wpadło audi, które przekroczyło prędkość o 62 km/h (132/70). Następnym pojazdem był doge, który wjeżdżał do Bydgoszczy. Kierujący pędził mając na liczniku 110 km/h, gdzie na tym odcinku drogi obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h. Chwilę później wpadł hyundai, który przekroczył prędkość o 54 km/h (104/50). Natomiast tuż przed 21:00 namierzony został seat. Pojazd jechał z prędkością 116 km/h przy ograniczeniu do 50 km/h. W tym przypadku kierujący odmówił przyjęcia mandatu karnego. Sprawa będzie mieć swój finał w sądzie. Funkcjonariusze zatrzymali kierującym prawa jazdy.

Autor: kom. Przemysław Słomski

Publikacja: kom. Przemysław Słomski